عدو ولا حبيب.. تعليق مثير من عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء أثيوبيا

عقب الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، على زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى العاصمة الإدارية، قائلا: "الناس مندهشة.. الراجل ده عدو ولا حبيب".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن رئيس وزراء أثيوبيا وعد أنه لن يلحق أي ضرر بمصر والسودان جراء الملء الرابع لسد النهضة، معتبرا أن كلمة أثيوبيا المرات السابقة لم تكن ذات تنفيذ، متسائلا: “هل ستكون مختلفة هذه المرة؟”.

وتحدث الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، عن ما يخص ملف سد النهضة، قائلا: “أما تسألني كمواطن وأنا متابع معاكوا الموضوع منذ سنوات ضوئية”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: “أنا كنت فى أمريكا والوفد كان موجود برضو فيما يخص هذا الشأن وكنا خلاص وهنمضي، مش عارف كلمة أثيوبيا لم تكن ذات تنفيذ، وهل هذه المرة سينفذوا كلامهم”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الكلام الأن أنه سيكون هناك مفاوضات بيننا، معلش دي المرة ال15 اللي اثيوبيا تقول هنقعد نتفاوض على سد النهضة وفجأة ميكملوش”.