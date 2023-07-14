الرئيس الجزائري يزور قطر غدا ويلتقي تميم بن حمد

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد المجيد تبون سيقوم غداً بزيارة عمل لقطر، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي أن الرئيس تبون سيلتقي خلال زيارته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت قد سلطت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، منذ أيام، الضوء على المحادثات الهاتفية التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس، واتفاقهما على لقاء مرتقب بينهما.



وأورد التلفزيون الجزائري الرسمي وقناة "الجزائر 24" الدولية الرسمية في مستهل نشراتهما الإخبارية بيان الرئاسة الجزائرية، والذي جاء نصه: "أجرى الرئيس الجزائري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، تبادلا فيها الآراء حول مسائل تهم البلدين الشقيقين، واتفقا على لقاء يجمعهما".

كما سلطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الضوء على مناقشة الرئيسين المصري والجزائري للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء بينهما حول مسائل تهم "البلدين الشقيقين".