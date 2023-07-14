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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أصحاب عمل 55 شركة يشاركون في ندوة الحوار الاجتماعي بدمياط

صدى البلد

نظمت وزارة العمل "الإدارة المركزية للعلاقات الدولية" بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة ؛ ندوة بشأن "مبادئ الحوار الإجتماعي" بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل للتوعية بثقافة العمل والتنمية،في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر- معاً لمواجهة التحدي في دمياط" ،بدعم من شركة ميثانيكس مصر.

يأتي ذلك في ضو تعزيز  الوزارة لمبادئ الحوار الإجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية خاصة بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،وذلك في محافظة دمياط .    

في هذا الاطار أوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،أن الندوة تناولت سُبل التعاون والتنسيق للتوعية بتعزيز بيئة العمل من حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،ودور الوزارة في التفتيش على الإلتزام كافة الأطراف بتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري. 

أضافت أن الندوة تطرقت إلى التأكيد على إلتزام الدوة المصرية بالحقوق والحريات النقابية ، وإستعرضت،شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل .

شارك في الندوة 55 صاحب عمل من شركات محافظة دمياط ،وكذ لك ممثلون عن النقابات العمالية بالمحافظة ،وبحضور أميرة ذكى باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وإيمان الشاطر عن الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة .

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