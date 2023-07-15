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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها .. مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. كليات القمة بالدرجات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد آثار القاهرة: إنشاء مركز "التراث العالمي" منارة محلية وعالمية
تم افتتاح مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لجامعة القاهرة، بحضور عميد كلية الآثار الدكتور أحمد رجب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ونخبة من الشخصيات الأثرية، وترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار.

جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بالفنون التطبيقية والتربية الرياضية
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي«الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» والتي ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى 27 يوليو الجارى.

بالخطوات..كيف يتم استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة
أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب  جامعة القاهرة ، عن خطوات استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة .

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. الحدود الدنيا للكليات 
يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، والإعلان عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2023 ، وخاصة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن
يبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2023 حاليا عن أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على جميع محركات البحث على شبكة الانترنت.

فوز كلية الزراعة بالمركز الأول والثاني في مسابقة عين شمس تبتكر 2023
احتلت كلية الزراعة جامعة عين شمس  المركز الأول والثاني  في مسابقة عين شمس تبتكر 2023  بمسار الاستدامة.

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة
ينتظر  طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

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