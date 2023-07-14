عضو اللجنة المنظمة: نتوقع مليون زائر لمهرجان العلمين الجديدة

كشف ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، تفاصيل جديدة عن فكرة مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه بدأت الفكرة قبل 6 أشهر من تنفيذها على الأرض.

وأضاف ملك أسعد، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هذا المهرجان بذلت فيه مجهودات كبيرة لإخراج بشكل مبهر، متابعا أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تغييرا كبيرا عما كانت عليه فى السابق.



وتابعت ملك أسعد، أن مدينة العلمين الجديدة بها مقومات كبيرة تساعد على إنجاح مهرجان العلمين، وقطاع الأعمال الترفيهى مهم جدا فى عدد من الدول، متوقعا مليون زائر لمهرجان العلمين الجديدة فى موسمه الأول.