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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"العلمين الأهلية": حركة تطور الجامعات سريعة ولدينا طلبات من جميع المحافظات

جامعة العلمين الأهلية
جامعة العلمين الأهلية

كشف الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل جديدة عن الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة من الجيل الرابع إحدى اربعة جامعات الأهلية.

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وأضاف عصام الكردي، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن الجامعة انطلقت في أكتوبر 2020، والجامعة فيها مجالات تناسب سوق العمل، لافتا إلى أن الجامعة صرح تعليمي يلاءم الحاضر والمستقبل.
وتابع أن في مجالات وليس كليات في جامعة العلمين الأهلية ، وفيها مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا أول بكالوريوس في الصحة العامة، لافتا إلى أن حركة تطور للجامعات سريعة جدا ولدينا طلبات من جميع المحافظات.
 

 

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