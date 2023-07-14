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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظروف غامض يصل مؤسسة روسية .. وتشديدات أمنية بسببه

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" العثور على ظرف يحتوي مسحوقا غير معروف وذلك في مبنى مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي في العاصمة موسكو.

قالت الهيئة في بيان نقلته نوفوستي: "نفذت مديرية روسبوتريبنادزور في موسكو، وفي نطاق اختصاصها، مجموعة من الإجراءات الوقائية في مبنى مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا، وذلك في أعقاب اكتشاف ظرف في داخله مسحوق غير معروف في قسم القناة التلفزيونية".

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أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن "إيران تعمل مع روسيا بشأن قضية طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100".

وقال جلالي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل حاليًا على طائرة ركاب، أعني سوبرجيت 100، هذه بالطبع طائرة جيدة، وقد استوردتم بعض المكونات من الغرب".

وأضاف السفير الإيراني في موسكو:"هذا هو نوع العمل الذي يمكننا القيام به، أحد المجالات الجيدة لتفاعلنا هي الطيران، فنحن نعمل بجدية كبيرة معًا في هذا المجال".

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