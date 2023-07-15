أخبار التعليم| خطوات ورابط التسجيل باختبارات القدرات 2023.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات لطلاب جامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

سحر في سماء مصر.... عطارد (مرسال الآلهة) والحشد النجمي خلية النحل

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث يقترن كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس والمعروف بـ "مرسال الآلهة" مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط



يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان ،عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،



اختبارات القدرات 2023 .. خطوات ورابط التسجيل



فتح أمس موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

اليوم ..بدء الفصل الدراسي الصيفي بآداب القاهرة.. السب

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .