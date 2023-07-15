محافظ الدقهلية: لن نسمح بالفساد فى الأسواق وتوفير احتياجات المواطن من أولوياتنا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 74 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد ومنية النصر وطلخا و نبروه والمنزلة وشربين وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 60 محضر في مجال المخابز شملت محاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضرتصرف دقيق بكمية قدرها (27 شيكارة )و محاضر نقص وزن وكذا 14 محضر في مجال الاسواق شملت محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية وتم إعدام 28 كجم مواد غذائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



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