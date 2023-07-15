تفاصيل لما يلاحظها أحد.. شوبير يعلق على فوز الأهلي في مباراة القمة

علق الإعلامي أحمد شوبير علي فوز النادي الاهلي في مبارك القمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق احمد شوبير علي صفحته علي فيسبوك:" مفيش جمال بالشكل ده في الكورة🔥🔥 ... شوبير يعرض لأول مرة تفاصيل لم يلاحظها أحد في هدف الأهلي الرابع بشباك الزمالك في القمة👌

وعلي جانب آخر، نجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراةالتي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التي حسمها الأحمر مؤخرابشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة، ويبقى في المركز الثالث.