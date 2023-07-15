قرعة مصر في كأس العالم.. تعرف على النظام الجديد وكيفية الصعود

تحدث محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، عن قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، قائلا: إنه متفائل دائما بالعمل والإجتهاد، وقبله دعم الجماهير والمؤسسات وتوفيق الله سبحانه وتعالي.

وأضاف محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المباريات ستبدأ فى نوفمبر لعام 2023، وستستمر فى أكتوبر عام 2025، معقبا: سيكونوا 10 ماتشات وعبارة عن عشرة جولات".

وتابع محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم: “لدينا تسعة مجموعات، الأولي فقط من سيصعدون ويتأهلون أوتوماتيك، وأصعب فرقة نسبيا فى قرعة مصر ستكون فريق بوركينا فاسو، ولكن كل إفريقيا الأن مبقتش صعبة أو سهلة، وكل الفرق بالنسبة لنا على مستوي واحد والتركيز هو من سيفرق، ولدينا فى شهر سبتمبر مباراة واحدة رسمي وهو أثيوبيا وضمنا الصعود، ويوم 12 سبتمبر سيكون هناك مباراة ودية مع تونس بالقاهرة، وأكتوبر سيكون هناك مبارتين وديتين، ونركز أكثر على الفرق الإفريقية، بحيث يكون بها نوع من أنواع التمرين أو الممارسة”.