هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

أثار قيام معلمة حضانة بإصابة 28 طفلاً بالتسمم وقتل أحدهم الكثير من الجدل ، تعد قضية وانج يون وهي سيدة تبلغ من العمر 39 عاما وتعد واحدة من القضايا البارزة لحالات القتل والعنف ضد الأطفال التي شهدتها الصين مؤخراً.

وأشارت وسائل إعلام الصينية الى أن معلمة رياض الأطفال قد تم إعدامها وسط الصين وذلك بعدما أصابت 24 آخرين بالقيام بتسميم طعامهم وذلك بمادة نترات الصوديوم وذلك منذ أربعة أعوام.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان حكومي ، أن الهيئة القضائية تحققت من هوية وانج والقيام بمرافقتها إلى ساحة الإعدام لتنفيذ الحكم وذلك بعد أن لقي طفل حتفه في نتيجة فشل وظائف عدد من أعضائه جراء السم ومعاناة 24 طفلا آخرين من عدة أعراض طفيفة.