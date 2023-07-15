أستاذ جامعي يستأجر غرفة بفندق عبر الإنترنت ليكتشف مفاجأة صادمة.. أعرف القصة

أثار أستاذ جامعى والمحاضر بجامعة كاليفورنيا ديفيد هولتز، الجدل بمنشور له عبر صفحته على السوشيال ميديا بقيامه بستأجار غرفة للإقامة والمبيت بالعاصمة البريطانيا لندن إلا أن ما حدث كان صدمة فقد وجد أنها عبارة عن دورة مياه يوجد بها سرير، ومدرجة للإيجار وذلك على موقع عالمي متخصص يسمى (Airbnb) العالمي والذي يلجأ له المسافرون من أجل الحصول على غرفة للمبيت في بلد ما.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية قام الأستاذ الجامعي بتغريدة على تطبيق تويتر وتداولته العديد من وسائل الإعلام حول الغرفة والتي تعد عبارة عن دورة مياه كبيرة الحجم، تم وضع بها سريراً للنوم يقع بجانب المرحاض مباشرة والمغسلة في الجهة المقابلة للسريرو دش

وغرد ديفيد هولتز على "تويتر" قائلاً: "هذا الشعورعندما تستأجر غرفة وتدرك أن المساحة بأكملها هي في الأساس مجرد دورة مياه كبيرة بها سريراً.