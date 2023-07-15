شوبير يوجه سؤالا للجمهور.. من هو أفضل محترف في مصر هذا الموسم؟

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في القمة ١٢٦ .



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وعلي جانب آخر، نجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التي حسمها الأحمر مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة، ويبقى في المركز الثالث.