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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه سؤالا للجمهور.. من هو أفضل محترف في مصر هذا الموسم؟

احمد شوبير
احمد شوبير

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في القمة ١٢٦ .
 

وطرح شوبير سؤالا عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الأفضل مع شوبير.. من هو أفضل محترف في مصر هذا الموسم؟استفتاء الأفضل مع أحمد شوبير .. منافسة شرسة بين زيزو وكهربا والشحات ومروان ومصطفي فتحي

وعلي جانب آخر، نجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التي حسمها الأحمر مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة، ويبقى في المركز الثالث.

احمد شوبير ادي الزمالك ادي الأهلي المارد الأحمر القمة ١٢٦ بطولة الدوري المصري منافسة شرسة ومصطفى فتحي

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