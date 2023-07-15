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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفضل أداء أسبوعي لأسهم بورصات أوروبا .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا عند الإغلاق مساء أمس الجمعة لكن ذلك لم ‏يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور ‏وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا ‏عن رفع الفائدة.‏

وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% الجمعة بعد ارتفاعه ‏على مدى خمس جلسات. وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار ‏النفط.‏

وصعد المؤشر نحو 3% هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداءٍ أسبوعي منذ نهاية مارس ومعوضًا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.‏

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة ‏انكماش الأسعار واحتمال أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن التشديد النقدي قريبا ‏بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.‏

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وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلاً أفضل أداء منذ يناير. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير ‏‏2022.‏

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% خلال اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات ‏أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7% مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط ‏الدولار.‏

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3% مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من 9% ‏بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.‏
 

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