أفضل أداء أسبوعي لأسهم بورصات أوروبا .. تفاصيل

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا عند الإغلاق مساء أمس الجمعة لكن ذلك لم ‏يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور ‏وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا ‏عن رفع الفائدة.‏

وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% الجمعة بعد ارتفاعه ‏على مدى خمس جلسات. وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار ‏النفط.‏

وصعد المؤشر نحو 3% هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداءٍ أسبوعي منذ نهاية مارس ومعوضًا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.‏

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة ‏انكماش الأسعار واحتمال أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن التشديد النقدي قريبا ‏بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.‏

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلاً أفضل أداء منذ يناير. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير ‏‏2022.‏

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% خلال اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات ‏أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7% مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط ‏الدولار.‏

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3% مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من 9% ‏بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.‏

