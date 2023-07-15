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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم مواطنًا أوكرانيًا بقتل قائد سابق في أسطولها البحري

صدى البلد

ذكرت لجنة تحقيق روسية، في بيان اليوم /الجمعة/، أن المواطن الأوكراني "سيرجي دينيسينكو" اتهم رسمياً بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ضد "ستانيسلاف رزيتسكي" القائد السابق في الأسطول الروسي الراسي في مياه البحر الأسود، كما اتهم بتهريب أسلحة بشكل غير قانوني.


وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن دينيسينكو، اعتقل في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ لصلته بمقتل رزيتسكي، وذلك في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي في حديقة مدينة كراسنودار الروسية.


وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر المشتبه به، وهو يسير في مكان القتل.

الأسطول الروسى البحر الأسود

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