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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ أبريل مع انخفاض الدولار

صدى البلد

تتجه أسعار الذهب  لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل نيسان بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.
              
وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعًا 1.9% خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.
              
ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل  2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
              
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعًا ما مضيفًا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارًا و2000 دولار.
              
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس .
              
كما هبط البلاتين 0.4% إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الفائدة الأميركية البلاتين البلاديوم الدولار العقود الأميركية

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