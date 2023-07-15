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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة مميزة لـ أسماء جلال في أحدث ظهور.. شاهد

أسماء جلال
أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال، في ظهور مميز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بإطلالة صيفية كاجوال، وتسريحة شعر وميك اب بسيط، وخطفت الأنظار بجمالها ورقتها. 

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما. 

وقرر أمير المصرى الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا: “كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا عار تماما عن الصحة، وليس هناك ارتباط من الأساس”. 

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة، ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”. 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة أسماء جلال رواد السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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