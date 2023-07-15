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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجب تدليك القدم في الوضوء.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا تقول صاحبته: “هل يجب تدليك القدم في الوضوء؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: غسيل الرجل لا يشترط فيه الدلك عند الشافعية، “يعنى لو جبت خرطوم وخليت المياه تيجى على رجلي أو حطيت رجلي تحت الحنفية والمياه جت عليها جائز"، ومش لازم تدليك القدم باليد.


حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟، الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة، والتأكد من وصول الماء إلى العضو، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن، وإلا، فالدلك سنة.

 

كيفية غسل القدمين أثناء الوضوء

والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة، بالتخليل أو غيره، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس، وليس شرطا، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل، روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً».

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه»، ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟»، إنه يجوز وضع القدمين في إناء أثناء الوضوء، ولا يشترط الدلك، وهذا لا مانع منه شرعًا خاصة إذا كانت هناك صعوبة في غسل القدمين أثناء الوضوء، بسب كبر السن أو غير ذلك.

كيفية غسل القدمين أثناء الوضوء حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما الوضوء

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