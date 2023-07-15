ليست أما.. السجن المشدد لامرأة تفننت في قتل ابنها

حكمت محكمة بريطانية، على امرأة قتلت ابنها الصغير الذي لم يتجاوز عمر 5 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس”.

لم تراوغ المرأة كثيرا، واعترفت أمام المحكمة بذنبها الكبير، فقررت المحكمة معاقبتها بـ18 سنة سجنا.

جاء الحكم على كلير سكانلون (38 عاما) بالسجن مدة 18 عاما، كحكم نهائي.

وقتلت سكانلون ابنها ديلان في عام 2021، مستخدمة مضادا للاكتئاب، كما وجهت إليه ضربات في منطقة الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم، في عملية لا يقدم عليها سفاح.

وادعت سكانلون في 31 ديسمبر 2021 أمام الشرطة، بأنها وجدت ديلان وهو لا يتنفس.

وكانت سكانلون أرسلت في الأيام التي سبقت جريمتها رسائل مسيئة لوالد ديلان وبريدا صوتيا تخبر فيه شريكها السابق أنه لن يرى ابنه مرة أخرى.