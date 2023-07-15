نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم، آثار كبيرة على صحة القلب، ويتسبب في حالة خطيرة ، إذا تُركت دون علاج أو تم التعامل معه بشكل سيئ ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية المختلفة، لذلك فإن فهم العلاقة بين ضغط الدم غير المتحكم فيه وتأثيراته على القلب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب المثلى.

وفقًا لخبراء الصحة، ترتبط اللثة أو صحة الفم السيئة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

يعتبر اضطراب فرط الحركة (ADHD) هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي.