نجم يوفنتوس على أعتاب فيورنتينا

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي فيورنتينا من ضم آرثر ميلو، لاعب فريق يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يقترب فيورنتينا من استكمال صفقة ضم آرثر ميلو، المفاوضات في تقدم".

وأضاف:" سينضم آرثر ميلو إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024، مع خيار الشراء وجزء من الراتب يدفعه يوفنتوس".



يوفنتوس ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، أعلن الخميس الماضي، بدء إجراءات انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.



وانطلقت مبادرة دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، بقيادة العديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، في محاولة لانتزاع السيطرة على اللعبة وعائداتها الكبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وانتهت المبادرة خلال أيام قليلة من انطلاقها في ظل انتقادات من الجماهير واللاعبين دفعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد للانسحاب.