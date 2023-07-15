الدولار يرتفع عالميا.. الأخضر يعزز مكاسبه بعد صدور بيانات مهمة للفيدرالي

عزز مؤشر الدولار من مكاسبه خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بعد صدور بيانات هامة تحفز الفيدرالي على مواصلة سياسة التشديد النقدي. ويرتفع الدولار الآن بنسبة 0.14% إلى 99.605 نقطة.

ارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة، منتعشًا من أدنى مستوياته في 15 شهرًا بعد أن وضع المتداولون في الحسبان نهاية دورة رفع سعر الفائدة الفيدرالية مع انحسار التضخم.



في الساعة 1:05 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.06 ٪ عند 99.513، بعد أن انخفض إلى ما دون المستوى 100 للمرة الأولى منذ أبريل 2022.



أسوأ أداء أسبوعي للدولار في ثمانية أشهر



ومع ذلك، على الرغم من هذه المكاسب، انخفض الدولار بحوالي 2.5٪ هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له في ثمانية أشهر، متأثرًا ببيانات التضخم الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة – متمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء وأسعار المنتجين يوم الخميس - مما يدعم وجهات النظر أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.



قال المحللون في آي إن جي في مذكرة: "على مدار الأشهر الأخيرة، كنا نتوقع أن تظهر علامات واضحة على تراجع التضخم الأمريكي - وضعف الدولار - في الربع الثالث من عام 2023 و ... هذه التحركات يمكن أن تكون بداية لتعديل مهم في السوق" .



لا تزال الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لا تميل إلى حدوث ارتفاع آخر هذا العام.



موسم أرباح الربع الثاني المقبل



يمكن أن يمنح موسم أرباح الربع الثاني أيضًا بنك الاحتياطي الفيدرالي للتفكير فيما يتعلق بأي زيادات إضافية، حيث يدلي التنفيذيون بتصريحات حول الأعمال الحالية وطلب المستهلكين وتوقعاتهم لبقية العام.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك الكبرى موسم الإبلاغ عن التقارير ربع السنوية في وقت لاحق من هذه الجلسة، وسيبحث المتداولون عن أي علامات على عدم الاستقرار في أعقاب الاضطرابات في وقت سابق من الربيع.

تراجع اليورو من أعلى مستوى في 16 شهرًا

انخفض زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.1207 بعد أن لامس ذروة جديدة في 16 شهرًا عند 1.1244 في الساعات الآسيوية قبل التراجع.

انخفضت أسعار الجملة الألمانية بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في يونيو، أي أكثر من المتوقع. ويعد هذا عادة مؤشرا رئيسيا لتضخم أسعار المستهلك، والانخفاض الحاد سوف يسعد البنك المركزي الأوروبي نظرا لأن التضخم الألماني لا يزال مرتفعا للغاية.

انخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.3096، بعد أن اتجه فوق 1.30 يوم الخميس للمرة الأولى منذ أبريل 2022، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 138.3، مع تحرك الين لأفضل أسبوع له مقابل الدولار منذ يناير.

انخفض زوج العملات الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 0.6869 وسط نوع من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية بعد أن عينت الحكومة نائب محافظ البنك الاحتياطي ميشيل بولوك محافظًا جديدًا للبنك المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي / الرنمينبي بنسبة 0.3٪ إلى 7.1303، بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد بعد سلسلة من الإصلاحات الأقوى من المتوقع لنقطة الوسط من قبل بنك الشعب الصيني.