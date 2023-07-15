عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريق لتدهور البلد.. أول دولة غير إسلامية تحظر تغيير النوع

شعار المثلية
شعار المثلية

للمرة الأولى، وافق مجلس النواب الروسي على قانون جديد يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، في خطوة تعتبر أحدث هجوم على حقوق مجتمع الميم في روسيا، وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم أيضا في وثائق الدولة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تضمنت التعديلات الجديدة التي أُضيفت على مشروع القانون خلال قراءته النهائية حظر الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس.

txt

روسيا تتهم مواطنًا أوكرانيًا بقتل قائد سابق في أسطولها البحري

txt

زيلينسكي : روسيا ترمي بكل ثقلها لإفشال هجوم أوكرانيا المضاد

وقال رئيس مجلس البرلمان الروسي“فياتشيسلاف فولودين”: "إن مشروع القانون سيحمي مواطنينا وأطفالنا"، معتبرا جراحة تأكيد النوع طريق إلى تدهور الأمة. وأضاف نحن الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعارض كل ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا وتفعل كل شيء لإنقاذ العائلات والقيم التقليدية".

روسيا تحظر تغيير النوع

وتحتاج التعديلات إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس فلاديمير بوتين، وهي خطوات تُعتبر عادة إجراءات شكلية. يأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة.

أقر مجلس النواب الروسي قانونًا جديدًا يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، ويتجاهل الحقوق الأساسية لمجتمع الميم. وأعربت جماعات حقوق الميم عن قلقها من أن يؤثر هذا القانون على صحة الأشخاص المحرومين من الرعاية الطبية. 

واتهم رئيس منظمة Center T، يان دفوركين، الحكومة بمحاولة قمع هذه المجموعة الصغيرة، التي تعاني بالفعل من التمييز والوصم. وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم في وثائق الدولة، وسيحرم الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس. 

ويأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة. يُذكر أن عدد الأشخاص الذين غيروا جنسهم بشكل قانوني في روسيا بلغ 2990 شخصًا بين عامي 2016 و2022، ويبلغ عدد سكان البلاد 146 مليون نسمة. 

البرلمان الروسي روسيا تحظر تغيير النوع روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

وظائف وفرص عمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ