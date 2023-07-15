طريق لتدهور البلد.. أول دولة غير إسلامية تحظر تغيير النوع

للمرة الأولى، وافق مجلس النواب الروسي على قانون جديد يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، في خطوة تعتبر أحدث هجوم على حقوق مجتمع الميم في روسيا، وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم أيضا في وثائق الدولة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تضمنت التعديلات الجديدة التي أُضيفت على مشروع القانون خلال قراءته النهائية حظر الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس.

وقال رئيس مجلس البرلمان الروسي“فياتشيسلاف فولودين”: "إن مشروع القانون سيحمي مواطنينا وأطفالنا"، معتبرا جراحة تأكيد النوع طريق إلى تدهور الأمة. وأضاف نحن الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعارض كل ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا وتفعل كل شيء لإنقاذ العائلات والقيم التقليدية".

روسيا تحظر تغيير النوع

وتحتاج التعديلات إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس فلاديمير بوتين، وهي خطوات تُعتبر عادة إجراءات شكلية. يأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة.

أقر مجلس النواب الروسي قانونًا جديدًا يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، ويتجاهل الحقوق الأساسية لمجتمع الميم. وأعربت جماعات حقوق الميم عن قلقها من أن يؤثر هذا القانون على صحة الأشخاص المحرومين من الرعاية الطبية.

واتهم رئيس منظمة Center T، يان دفوركين، الحكومة بمحاولة قمع هذه المجموعة الصغيرة، التي تعاني بالفعل من التمييز والوصم. وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم في وثائق الدولة، وسيحرم الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس.

ويأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة. يُذكر أن عدد الأشخاص الذين غيروا جنسهم بشكل قانوني في روسيا بلغ 2990 شخصًا بين عامي 2016 و2022، ويبلغ عدد سكان البلاد 146 مليون نسمة.