3 مرات في العام.. تفاصيل الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

تنطلق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد المواشي ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، بجميع محافظات مصر ، كما تستهدف الحملة جميع أنواع الماشية سواء البقر أو الجاموس أو الماعز والأغنام .



الوضع الوبائي

وأكدت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري ، أن الوضع الوبائي فى الماشية بمصر مستقر منذ آخر حملة قامت بها وزارة الزراعة ، مضيفة أن الحملة تستخدم اللقاحات الثنائية والثلاثية لمواجهة العترات الجديدة التى تم اكتشافها مؤخرا.

نفوق في العجول

وأضافت " رضوان" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع يؤثر على الحيوانات اقتصاديا ويسبب نفوق فى العجول الصغيرة ، كما يؤثر على إنتاجية الألبان واللحوم للماشية لذا تتجه الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة بوضع خطط استراتيجية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية 3 مرات فى العام من خلال الحملات القومية.

وأشارت " رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري" إلي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية توفر جميع المستلزمات الوقائية اللازمة للتحصين ، وكذلك الأدوات والسنون ، معلقة:" نستخدم لكل حيوان سن فى الحقن لعدم انتقال أمراض من حيوان لآخر " .



وناشدت " رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري" جميع المربين بضرورة التوجه إلي اللجان المختصة علي مستوي الجمهورية لتحصين مواشيهم ، وتقديم لهم كافة الإرشادات والتوعية اللازمة.

واستكملت :" إن هناك زيادة فى وعي المربين بدليل زيادة أعداد الرؤوس المحصنة عاما بعد عام ، كما أن التحصين متواجد طوال العام وليست خلال حملات التحصين القومية فقط ، ولكن الحملة تغطى أكبر قدر ممكن من الحيوانات "



وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت ١٥ يوليو بجميع المحافظات، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت.

وناشد الوزير المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.