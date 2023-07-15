كاتب صحفي: تطبيق كل المعايير العالمية في مهرجان العلمين

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مهرجان العلمين الجديدة براند عالمي على أرض مصر، ويضم كافة الفاعليات التي يبحث عنها المواطنين، متابعا: من الممكن أن يتم مد المهرجان ليصبح على مدار العام.

وأضاف زكي القاضي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أتوقع أن يزداد عدد الزائرين لأكثر من مليون شخص، متابعا: مصر طبقت كافة المعايير العالمية في المهرجان.

وأوضح ان المدينة تضم ممشى عالميا، ويضم كافة الفاعليات المتنوعة، متابعا:" كل اللي هتحتاجه هتلاقيه متوفر في مدينة العلمين".

واسترسل:" مهرجان العلمين يصب في صالح الاقتصاد المصري القومي، والمهرجان سيعمل على جذب المزيد من السياحة، وبالتالي سيكون هناك انتعاشه واضحة للاقتصاد، خلال المهرجان.

وأكد على ان مدينة العلمين ستكون أحد موارد الدخل القومي المصري في يوم من الأيام، وأدعو الجميع لدعم المدينة والمهرجان.

