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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. مستندات هامة لتأسيس الجمعية الأهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به،كما حدد القانون المستندات اللازمة لترخيص الجمعية الأهلية.

 

مستندات هامة لتأسيس الجمعية الأهلية 

 

ووفقا للقانون، تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية:

- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليها من جميع المؤسسين.

- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين.

- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.

- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

- الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.

- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.

الجمعية الأهلية العمل الأهلي مستندات صحيفة الحالة الجنائية متطوعين البريد الالكترونى

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