مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية 

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية السواقي دائرة مركز أبو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "محمد ت ن ا" 12 سنة مقيم السواقي دائرة مركز ابو كبير "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابته بصعق كهربائي بقرية السواقي دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.