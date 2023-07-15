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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية السواقي دائرة مركز أبو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "محمد ت ن ا" 12 سنة مقيم السواقي دائرة مركز ابو كبير "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابته بصعق كهربائي بقرية السواقي دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

ابو كبير الأجهزة الامنية الشرقية الكهرباء النيابة العامة تصادم ملاكي ثلاجة حفظ الموتى

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