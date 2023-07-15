عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملة بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى المركبات.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

تلقي اللواء محمد عمار ، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 14 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

txt

ضربه.. شاب ينهي حياة جاره المسن وأمن الغربية يفحص الواقعة

كان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية الإجراءات القانونية الـ 24 ساعة الإنضباط المرورى الإجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

موضوعات متعلقة

56 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في مركزي ابوقرقاص والعدوى بالمنيا

ضربه.. شاب ينهي حياة جاره المسن وأمن الغربية يفحص الواقعة

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من نقيب المهندسين للنائب العام بشأن قضية كبرى ..إيه حصل؟

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية جراحية

بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ