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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورتنا معرضة للتشويه.. فرج عامر يعلق على إدعاءات عمل سحر للزمالك

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إدعاءات السحر لنادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الكلام اللي اتقال عن السحر والجن  في كرة القدم المصرية ؟ لازم يكون محل دراسة موسعة ونصل إلى حقيقة الأمر لأن هذا الكلام انتشر خارج مصر ؟ ، وصورتنا معرضة للتشويه”. 

أثار مرتضى منصور رئيس لجنة الاشتراكات في نادي الزمالك، الجدل بعد انتهاء مباراة القمة 126 بين النادي الأهلي والفارس الأبيض التي انتهت بخسارة الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف فى بطولة الدوري الممتاز.

ووجه مرتضى منصور، اتهامات لرجب بحه بالقيام بأعمال السحر ضد لاعبي الزمالك بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في القمة 126.

ونفى رجب بحه اتهامات مرتضى منصور بأنه وراء خسارة القلعة البيضاء في القمة 126 أمام النادي الأهلي ضده جملة وتفصيلا.

 

أعمال السحر النادي الأهلي القمة 126 القلعة البيضاء رئيس نادي سموحة الزمالك السحر والجن كرة القدم المصرية

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