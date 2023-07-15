عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الموحد لأقسام أمراض الكبد

افتتاح المؤتمر السنوي
افتتاح المؤتمر السنوي الموحد لأقسام أمراض الكبد

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر في سبيل خدمة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان من خلال مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي الموحد لأقسام  أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس أقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس المؤتمر، والذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جهود الجيش الأبيض في دعم جهود الدولة المصرية نحو تخفيف المعاناة عن المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن قطاع الطب بجامعة الأزهر داعم رئيس لجهود الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال القوافل الطبية والإسهام في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر المجمع لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بجامعة الأزهر تناول اكثر من 25 بحثًا حول الجديد والحديث في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير الضوئية المتقدمة على مستوى العالم، وكذلك الجديد في الأمراض المعدية التي تكاد تهدد حياة جميع الشعوب وخصوصا الطرق الحديثة في العلاج والوقاية منها، مشيرا إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة نشر التوعية الطبية بمخاطر هذه الأمراض وطرق الوقاية والعلاج منها.

كما أوصى المؤتمر  بأهمية تداول الأبحاث العلمية المقدمة إلى المؤتمر  بين الأطباء وخصوصا شباب الأطباء حتى يكونوا على علم ودراية بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

وفي ختام المؤتمر قام الدكتور عبده مبروك الشافعي بتقديم شهادات الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتورحسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى تقديم الشكر لعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط.

شارك في جلسات المؤتمر عديد من أساتذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ومعهد الكبد بالمنوفية، ومعهد تيودور بلهارس، وقد عقد على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة في مجالات مناظير الكبد والجهاز الهضمي؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، تأكيدًا على أهمية التعليم الطبي المستمر في خلق أجيال من الأطباء مدربة التدريب اللازم.

جامعة الأزهر الطب الأزهر الخدمات الطبية امراض الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ترشيحاتنا

لمدة عام.. استمرار حظر تصدير الأكسجين ولا يلغى إلا بموافقة الصحة

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ