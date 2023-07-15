مايا مرسي تشارك في ورشة حول القضاء على التميز ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الورشة الإقليمية حول "تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى نظمتها وزارة شئون المرأة بدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بحضور أمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين ، و وفاء بنى مصطفى ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية ، والدكتورة نهلة حيدر عضو لجنة السيداو ، و بمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة في عدد من الدول العربية والإسلامية فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة .



واستهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .



وقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها ، واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية ، وفى تقديم التقرير الوطنى للجنة المعنية بالاتفاقية .