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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رابط تسجيل اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. مفتوح من اليوم

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

فتحت جامعة الأزهر ، صباح اليوم السبت 15 يوليو ، باب تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًّا ، أمام طلاب الثانوية الأزهرية ، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تسجيل الاختبارات الإلكترونية ، بداية من اليوم السبت 15 يوليو ، حتى أول أغسطس المقبل.

وتشمل كليات جامعة الأزهر التي تشترط اختبارات القدرات ما يلي:
في أداء اختبارات القدرات : القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية-  التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

ويمكن الدخول على رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد من هنا

اختبارات القدرات جامعة الأزهر الأزهر كليات

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