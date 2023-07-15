رابط تسجيل اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. مفتوح من اليوم

فتحت جامعة الأزهر ، صباح اليوم السبت 15 يوليو ، باب تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًّا ، أمام طلاب الثانوية الأزهرية ، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تسجيل الاختبارات الإلكترونية ، بداية من اليوم السبت 15 يوليو ، حتى أول أغسطس المقبل.

وتشمل كليات جامعة الأزهر التي تشترط اختبارات القدرات ما يلي:

في أداء اختبارات القدرات : القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

ويمكن الدخول على رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد من هنا