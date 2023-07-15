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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

صدى البلد

رد الفنان محمد هنيدي لأول مرة، على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد، وذلك في حواره لإحدي البرامج التليفزيونية.

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جاء رد محمد هنيدي علي تصريحات المخرج جمال عبد الحميد الذي قال فيها أن شريهان تدخلت بعد تعرض هنيدي للاغماء اثناء تصويره إحدي الاعمال الدرامية معها وكان هو يتولي اخراجها، حيث تم نقله الي المستشفي واصرت شريهان علي الذهاب معه ، كما انها تدخلت لدي الطبيب حتي لا يستدعي الشرطة ، بعدما قتا تعرض للإغماء بسبب تناوله شيء يودي الي ذلك .

وقال محمد هنيدي : كلنا في حاجة من الاستغراب والصمت بسبب التصريحات دي، شيء غير مفهوم، وإحنا ناس مش صغيرين علشان نرد على بعض في حاجات فاضية، ونتكلم عن أشياء حصلت من 40 سنة، كان موقف مش ظريف".

وتابع محمد هنيدي : "التسامح حاجة مريحة جدا لكن لها حدود، وكله كلام فاضي في الآخر".

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