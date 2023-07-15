الجيش الإسرائيلي يستهدف نائباً لبنانياً وصحفيين في مزارع شبعا

استهدف الجيش اللبناني، اليوم السبت، بقنابل الغاز المسيل للدموع، جولة نظمهما النائب في البرلمان اللبناني، عن كتلة التنمية والتحرير، قاسم هاشم، برفقة مجموعة من الصحفيين، في مزارع شبعا.

وقال مراسل قناة الجديد في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز وقنابل باتجاه مجموعة من الصحفيين يرافقهم النائب قاسم هاشم".

وأوضح المراسل أن النائب البرلمان والصحفيين المرافقين له "كانوا يقومون بجولة في مزرعة بسطرة الواقعة في الأراضي اللبنلنية المحررة من مزارع شبعا".

واستقدمت القوات الإسرائيلية إلى النقطة المذكورة دبابة ميركافا، فيما وصلت دورية تابعة لقوات اليونيفيل الدولية المنطقة في محاول لاحتواء الموقف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قصف الجيش الإسرائيلي منطقة بسطرة، بأكثر من 15 قذيفة، فيما قال إنه "رد على صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية ولم يصب هدفه".