جنايات المحلة تؤيد إعدام شابين قتلا عجوزا وألقيا جثته في الترعة

أصدرت اليوم محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله حكمها علي المتهمين بقتل مسن بقصد السرقة والتخلص من جثته في إحدى الترع بدائرة مركز المحلة بتأييد حكم الاعدام عقب عرض اوراق القضية علي فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا بتغيب مسن عن منزله، بدائرة قسم ثالث المحلة، عقب خروجه من صلاة العشاء، والعثور على جثته في مصرف قرية نمرة البصل بدائرة مركز المحلة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وخلال جهود البحث تبين العثور على جثة مسن وبها إصابات ظاهرية وطعنات متفرقة في أنحاء الجسم، وملقاة في مصرف قرية نمرة البصل بدائرة مركز المحلة، وبالبحث في محاضر التغيب، تبين تطابق مواصفات جثة المسن مع إحدى بلاغات التغيب، وتم تحديد هوية المجني عليه ويدعى "م. ع" 66 عاما، ومبلغ بتغيبه منذ 4 أيام .

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وهم 2 متهمين استدرجوا المجني عليه بحجة الاتفاق للقيام بأعمال نقل مواد بناء، وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وسرقوا أمواله وتخلصوا من جثته في الترعة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين، وهما سمكري دراجات، والثاني مكوجي، وهما يستأجران محلات بجوار منزل المجني عليه، واستدرجوا القتيل بمساعدة زميلهما بقصد قتل وسرقة ما بحوزة المجني عليه من أموال حيث كان يضع تحويشة العمر في فردة الشراب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.