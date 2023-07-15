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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بمطروح يزف بشرى لأهالى قرية القصر

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح خلال اللقاء

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم الاستجابة الفورية اليوم لأحد الطلبات الخاصة بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح لحل أزمة نقص مياه الشرب،.

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وأضاف أنه تم التوجيه للضخ على غراب القصر مباشرة والضخ على شبكات القصر لتقليل الضغط على الاغربةمع إطالة فترة الضخ اليوم على غراب القصر، وقد لاقى هذا القرار استحسانا ومردودا إيجابيا من سكان منطقة القصر.


وأشار أنه تم الاستماع إلى عدد من الشكاوى والطلبات التي قدمها وفد خريجي البرنامج الرئاسي العاجل وخاصة أنهم أيضا من سكان المدن المختلفة بالمحافظة وليس مرسى مطروح فحسب، وكان أبرز تلك الطلبات انتظام مواعيد ضخ المياه في مدينة مرسى مطروح مع تحديد أيام متعددة لكل قطاع وسرعة صرف إيصالات المياه.


وفي منطقة الضبعة اقترح الشباب أن يتم تغيير موعد الضخ بمدينة الضبعة، والذي كان محددا في الساعة الرابعة فجرا إلى موعد آخر يتناسب مع المواطنين بأن يكون الضخ في الساعة 5 أو 6 مساء أو الساعة 8 صباحا بحد أقصى.


ومن جانبه وعد رئيس مجلس الإدارة بدراسة المقترح واتخاذ القرار المناسب لما فيه صالح المواطنين.


في الوقت ذاته طالب أحد الشباب من مدينة سيدي براني بزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه براني، واستكمال باقي الشبكة، كما طالب بإقامة مشروع صرف صحي بالمدينة.


وأوضح رئيس الشركة أن هذه المطالب مدرجة فعليا في خطة الهيئة القومية وسيتم تنفيذها الفترة القادمة.

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