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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يستغيث: أصبت بالسعودية وأحتاج طرفًا صناعيًا في ذراعي اليسرى |تفاصيل

صدى البلد

الشاب أحمد محمد عبدالنبي ابن قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ، سافر للعمل في المملكة العربية السعودية " مبيض محارة" وتعرض هو وزميله للسقوط من أعلى السقالة على سلك كهربائي فتوفى زميله وتعرض أحمد لبتر في ذراعه اليسرى وقدمه اليسري أيضًا مع عجز في الذراع اليمنى.

يقول أحمد: أنا متزوج وأعول طفلين ولسبب عجزي هذا لا أقدر على العمل بل لا أقدر على الحركة فاذا وقفت ذبابة علي وجهي لا أستطيع إبعادها بسبب عجز ذراعي اليمنى وبتر ذراعي اليسرى  وأحتاج إلى طرف حسّاس كي أتمكن من تناول الطعام والشراب .   
وتقول زوجته وهي تبكي: لك أن تتخيل يا سيدي الفاضل حالة  زوجي هذا الشاب حين يظمأ وينظر إلى كوب الماء أمامه ولا يستطيع الشرب وينتظر طفلته كي ترفع له كوب الماء إلى فمه، وناهيك عن جميع المشروبات والمأكولات ،  ينظر إلى كوب الشاي وينتظر من يساعده على تناوله،  بل إن الأمر أشد من ذلك حين تفرز أنفه المخاط ويحتاج إلى من يحضر له منديلاً ورقيًا وينظف له أنفه . 

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ناهيك أيضًا عن معاناته  بسبب بتر رجله، على الرغم من انه  يملك عزيمة وإصرار  للبقاء شامخا أمامي وأمام  أطفاله  ونحن نريد أن نساعده على ذلك وناخذ بيديه معنويًا، وتضيف زوجته: نحن  أعلم أن هذا الطرف الحساس مكلف نوعا ما خاصة بعد ارتفاع الأسعار وقد قام اهل الخير من القرية  بعرض طلبه على بعض الجمعيات لكنهم رفضوا جميعهم بسبب ارتفاع التكلفة خاصة أن سعر هذا الطرف تخطى المائة ألف جنيه ولكنى لم أيئس من أن أحاول مرة أخرى بل مرات ولن أكل ولن أمل حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً.

وفي وقت سابق  كان  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد استجاب للحالة الإنسانية لأحمد وقابله في مكتبه، ووجه المحافظ بسرعة توفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية الصحية لحالة المواطن، مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال  اللقاء المفتوح  الذي عقده المحافظ في حضور : محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ، لمشكلة المواطن المقيم بقرية تلت، موضحاً أنه أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية ، تعرض لحادث أليم ، تسبب في بتر القدم اليسرى والذراع اليسرى وإصابته بعجز في الذراع اليمنى، مما جعله غير قادر على العمل ، خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته التي تتكون من الزوجة وطفلين.

وكلف المحافظ مسئولى الوحدة المحلية بسرعة توفير كشك للمواطن وتيسير إجراءات استخراج الترخيص ، والتنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير البضاعة والمستلزمات المطلوبة،مع تكليف التضامن  بسرعة انهاء إجراءات حصول الأسرة على معاش من برنامج تكافل وكرامة ، فضلاً عن توجيهاته لوكيل وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال العلاج وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة.
 

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العربية السعودية بني سويف برنامج تكافل وكرامة حافظة بني سويف محافظة بني سويف وزارة الصحة وزارة التضامن وزارة الصح لمملكة العربية السعودية ظروف خدمة المواطن التضامن الاجتماع

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