التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 85 محضرا لبضائع متنوعة خلال يونيو 2023

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع (إلتزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى خلال شهر يونيو 2023 عدد 85 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاه العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي -أسيوط)

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن محمود صلاح مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم ( العميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر وقوة من امناءالشرطة (جابر العزب- شحات عبدالنعيم -عامر عبدالوهاب - سنوسى نصير - حسن عريان - أشرف شعبان - عبدالرحيم سعد - أحمد حسن) بالإضافة لقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ( - أسماك مدخنة ومستلزمات طبية و 9 سيارات معاقين وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وصحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية وعطور وملابس ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية ).

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أومستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

وبلغت قيمة المضبوطات 3 مليون و160 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 511 ألفا و909 جنيهات ، تم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 433 ألفا و669 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.