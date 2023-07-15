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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مذهل لـ "ناب" ماموث 450 ألف عام في محجر.. تفاصيل

مستكشف حفريات يعثر
مستكشف حفريات يعثر على اكتشاف مذهل للغاية

اكتشف جيمي جوردان ، 33 عامًا ، نابًا لماموث عمره 450 ألف عام في محجر ببريطانيا، ينتمي إلى  حيوان ماموث السهوب خلال العصر الجليدي.

مستكشف حفريات يعثر على اكتشاف مذهل للغاية 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الآن نقل هذا الاكتشاف المذهل إلى مركز Jamie's Fossil’s Galore  ، كامبس ، للحفظ وحتى تنفيذ العمل البحثي.

قال جيمي ، الذي عثر على الحفرية الأولى عندما كان في الرابعة من عمره: "كنت في زيارة روتينية إلى مقلع محلي عندما رأيته، "لم أستطع أن أصدق عيني وكان الناب بارز مثل الإبهام.

مستكشف حفريات يعثر على اكتشاف مذهل للغاية 

يُعتقد أن الماموث  عندما كان على قيد الحياة ، كان  يعيش في قطعان، وكان من الممكن أن يتجنب الحيوانات المفترسة بما في ذلك أسود الكهوف وضباع الكهوف والدببة ، ويعيش جنبًا إلى جنب مع أفراس النهر حول بيتربورو.

صياد ناب عملاق حفريات ماموث

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