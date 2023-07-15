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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير الممشى السياحى بالغردقة

صدى البلد

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولتهما بالمشروعات المتنوعة بالمحافظة، حيث تفقدوا مشروع تطوير الممشى السياحى لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، ومشروع المجزر الآلى بالغردقة، اللذين يتولى تنفيذهما الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، لصالح محافظة البحر الأحمر.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر، في الممشى السياحى لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، كما تفقدا مكونات المجزر الآلى بالغردقة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تنفيذ المشروع، الذين أوضحوا، أن هذا المجزر، هو الوحيد على مستوى الدولة، الذى تم به تنفيذ بدروم أسفل المجزر، لجمع كل المخلفات، لمنع التلوث نهائيا بالمجزر، ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ المبانى بالمجزر، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية.

وأشار الوزير، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ عدد من المشروعات لصالح محافظة البحر الأحمر، وتشمل إنشاء عمارات سكنية، وتنفيذ مشروعات خدمية، وتطوير طرق، وغيرها.

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