مصرع فتاة سقطت من سطح منزلها في قنا

لقيت فتاة فى العشرينيات من العمر، مصرعها، عقب سقوطها من سطح منزلها فى منطقة الحميدات بـ قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد بمصرع فتاة فى العشرينيات من العمر، من طابق علوى بمنزل أسرتها.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمعاينة الجثة الفتاة والتأكد من عدم وجود شبهة وراء الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.