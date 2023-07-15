رسميا..آرسنال يضم ديكلان رايس في صفقة تاريخية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع ديكلان رايس، قادما من وست هام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال نادي آرسنال في بيان رسمي، اليوم السبت:" انضم إلينا الدولي الإنجليزي ديكلان رايس من وست هام يونايتد بعقد طويل الأمد".

وأضاف:" يتمتع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل بخبرة واسعة، حيث شارك في 245 مباراة مع فريق وست هام بالإضافة إلى خوضه 43 مباراة مع منتخب إنجلترا".

وتابع:" بدأ ديكلان مسيرته في فريق الشباب بنادي تشيلسي، قبل أن ينضم إلى أكاديمية وست هام في 2014، ووقع أول عقد احترافي له بعد عام، وفي اليوم الأخير من موسم 2016/17، وظهر ديكلان البالغ من العمر 18 عامًا مع الفريق الأول للمرة الأولى وسرعان ما أصبح جزءًا لا يتجزأ من فريقه في المواسم الستة التالية.



ووفقا لتقارير صحفية، فإن صفقة ديكلان رايس كلفت خزينة آرسنال نحو 105 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب بريطاني في تاريخ كرة القدم.