محصول القمح يتراجع لدى أكبر دولة إنتاجا بالعالم

انخفض إنتاج القمح من الصين، خلال الصيف، بنسبة بسيطة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وتراجع إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين بنسبة 0.9% هذا العام. يعد هذا، أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبل موسم الحصاد.

وهبط الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن.

لكن، هذا التراجع، لايمثل قلقًا لمتلقي هذه المحاصيل.

وأضاف مكتب الإحصاء، أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4% لكن المحصول تراجع 1.3%.

ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي العمل به يوم الاثنين المقبل.