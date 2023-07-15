رئيس النوبارية يقدم التهنئة لبروكسي بالصعود

حرص الدكتور أحمد اسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية على زيارة نادي بروكسي لتقديم التهنئة لادارة النادى على التأهل لدورى المحترفين .

وكان فى استقباله الحاج حامد عبد الجليل والكابتن محمد حامد المدير الفنى للفريق الاول وكان برفقة سيادته المستشار السيد الفيل رئيس مجلس الأمناء بجهاز المدينة .

واعرب رئيس جهاز المدينة عن اعجابه الشديد بالتطور الهائل علي كافة الاصعده بالنادي سواء من ناحية الجانب الانشائي او الرياضي متمنيا مزيدا من التقدم خلال الفترة المقبلة .

وفى ختام الزيارة قدم رئيس جهاز المدينة درع باسم الجهاز للكابتن محمد حامد بمناسبه التأهل لدوري المحترفين .