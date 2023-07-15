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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين يطالب بنظام أمني قوي يحكم الإنترنت تحت إشراف الحزب الشيوعي

رئيس الصين
رئيس الصين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين يجب أن تنشئ نظاما أمنيًا 'قويًا' لـ الإنترنت تحت إشراف الحزب الشيوعي الحاكم ، في دعوته الأخيرة لحماية البيانات والمعلومات عبر الإنترنت.

وأضاف الرئيس الصيني في تعليمات سلمت للمسؤولين الذين حضروا اجتماع الأمن السيبراني الذي استمر يومين في بكين وانتهى يوم السبت، إن الصين يجب أن تستمر في إدارة وتشغيل وضمان الوصول إلى الإنترنت وفقًا للقانون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله 'يجب أن نلتزم بإدارة الحزب للإنترنت ونلتزم (بمبدأ) جعل الإنترنت يعمل من أجل الناس'.

وفي العقد الماضي ، جعل شي الحفاظ على الأمن أولوية ، مع مفهومه للأمن الذي يغطي كل شيء من السياسة والاقتصاد إلى البيئة والفضاء الإلكتروني.

وفي عام 2015 ، أصدرت الصين قانونًا للأمن القومي له نطاق أوسع ليشمل الفضاء السيبراني الخاص بها. 

وبعد عام، تم تمرير قانون يتضمن متطلبات المراجعات الأمنية والبيانات التي سيتم تخزينها على الخوادم في الصين.

وفي عام 2021، أصدرت الصين لوائح حول ما يسمى بالبنية التحتية للمعلومات الحيوية.

وخلال العام الجاري، قام المشرعون بتحديث تشريعات مكافحة التجسس لحظر نقل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتوسيع تعريف التجسس.

تصفح شبكة القواعد والقوانين الصينية الكثيفة بشأن البيانات والمعلومات عبر الإنترنت لا يخلو من المخاطر بالنسبة للشركات.

وفي أبريل، قالت شركة الاستشارات الأمريكية Bain & Co إن الشرطة زارت مكتبها في شنغهاي واستجوبت بعض الموظفين. 

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن أشخاص أطلعوا على الزيارة المفاجئة ، أن الشرطة أخذت أيضًا أجهزة كمبيوتر وهواتف.

وفي العام الماضي، أبلغ المنظمون شركة Wind Information Co أكبر مزود للبيانات المالية في الصين بالتوقف عن تزويد المستخدمين في الخارج ببيانات معينة ، حسبما قالت مصادر لرويترز في ذلك الوقت.

وفي عام 2021 ، أطلقت السلطات تحقيقًا للأمن السيبراني في شركة Didi Global العملاقة لخدمات النقل بعد يومين من الإعلان عنها في الولايات المتحدة.

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رئيس الصين يطالب بنظام أمني قوي يحكم الإنترنت تحت إشراف الحزب الشيوعي

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