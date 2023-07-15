عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء مئات الرحلات الجوية في بلجيكا وإيطاليا بسبب الإضرابات

إلغاء مئات الرحلات
إلغاء مئات الرحلات الجوية في بلجيكا وإيطاليا

أدت الإضرابات التي قام بها موظفو المطار وشركات الطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وترك آلاف المسافرين عالقين في أوروبا في ذروة موسم السياحة الصيفي المزدحم.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، ففي إيطاليا تم إلغاء 1000 رحلة جوية محلية ودولية، نتيجة لإضراب الطاقم الأرضي، وفقًا لسلطات المطار والطيران.

وتم إلغاء 120 رحلة أخرى كان من المقرر أن تغادر وتصل من مطار شارلروا البلجيكي يومي السبت والأحد، بسبب انسحاب طيارين من شركة الطيران ريان إير بسبب ظروف العمل.

وترك الإضراب الإيطالي وحده 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أفضل المواقع السياحية في العالم.

يأتي ذلك وسط موجة حارة قياسية، وصفتها خدمة الطقس الوطنية بأنها "واحدة من الأشد حرارة على الإطلاق"، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) على الأقل في روما و48 درجة مئوية في جزر صقلية وسردينيا.

وكان من المقرر أن يستمر إضراب الطاقم الأرضي، الذين يطالبون بعقد جماعي جديد بعد ست سنوات من انتهاء العقد السابق، من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وقالت السلطات إن 200 رحلة جوية ألغيت في مطار روما.

وتأثرت  رحلات طيران مالطا، وتم إلغاء 150 رحلة جوية في مطارات ميلانو، بينما تم إيقاف عشرات الرحلات الأخرى في تورين وباليرمو.

الإضرابات الطيران الرحلات الجوية إضرابات اضراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

1.3 مليون دولار في الطريق.. أخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

اليوم العالمي للمهارات.. كيف دعم الحوار الوطني شباب مصر؟

بتكلفة 4.6 مليار جنيه.. التخطيط: تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً بـ6 قطاعات بالإسكندرية

إلغاء مئات الرحلات الجوية في بلجيكا وإيطاليا بسبب الإضرابات

كأنها قارب .. السيارة تسلا S 3 تعبر بحيرة مائية .. شاهد

رئيس الصين يطالب بنظام أمني قوي يحكم الإنترنت تحت إشراف الحزب الشيوعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ