إلغاء مئات الرحلات الجوية في بلجيكا وإيطاليا بسبب الإضرابات

أدت الإضرابات التي قام بها موظفو المطار وشركات الطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وترك آلاف المسافرين عالقين في أوروبا في ذروة موسم السياحة الصيفي المزدحم.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، ففي إيطاليا تم إلغاء 1000 رحلة جوية محلية ودولية، نتيجة لإضراب الطاقم الأرضي، وفقًا لسلطات المطار والطيران.

وتم إلغاء 120 رحلة أخرى كان من المقرر أن تغادر وتصل من مطار شارلروا البلجيكي يومي السبت والأحد، بسبب انسحاب طيارين من شركة الطيران ريان إير بسبب ظروف العمل.

وترك الإضراب الإيطالي وحده 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أفضل المواقع السياحية في العالم.

يأتي ذلك وسط موجة حارة قياسية، وصفتها خدمة الطقس الوطنية بأنها "واحدة من الأشد حرارة على الإطلاق"، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) على الأقل في روما و48 درجة مئوية في جزر صقلية وسردينيا.

وكان من المقرر أن يستمر إضراب الطاقم الأرضي، الذين يطالبون بعقد جماعي جديد بعد ست سنوات من انتهاء العقد السابق، من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وقالت السلطات إن 200 رحلة جوية ألغيت في مطار روما.

وتأثرت رحلات طيران مالطا، وتم إلغاء 150 رحلة جوية في مطارات ميلانو، بينما تم إيقاف عشرات الرحلات الأخرى في تورين وباليرمو.