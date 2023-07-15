خبير اقتصادي: قمة منتصف العام التنسيقية الحالية اقتراح مصري بالأساس

‏قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدول الإفريقية كانت تحاول المضي قدما وتعويض أكثر من عامين من التباطؤ في عملية الاندماج الأفريقي.

‏وتابع وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسترا نيوز"، ان مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 قطعت شوط كبير جدا في دفع عمليات التبادل التجاري الأفريقي وتبني قضايا القارة ولكن مع تداعيات كورونا التي ضربت العالم ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية، ذلك خلق مشاكل كبيرة جدا عرقلت المخططات الزمنية للتعاون الأفريقي الأفريقي.

قمة منتصف العام التنسيقية

أضاف أن اليوم إفريقيا تحاول في القمة تنسيقية الحالية، وقمة منتصف العام التنسيقية الحالية هي اقتراح مصري بالأساس بدأ في عام 2019.