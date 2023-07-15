وزير التعليم يكشف عن شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الدولة مهتمة بالموهبة والتفوق، وهذا من خطوات الوزارة، ان الطلاب المتفوقين رياضيا ودراسيا أو في أي مجال الدولة بتهتم به، ولذا لدينا مدارس للمتقوقين في العلوم والرياضيات، وهي ما تعرف بمدارس STEM.

وأوضح وزير التعليم خلال كلمته بفيديو تم بثه عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ان لدينا 21 مدرسة للمتفوفين في العلوم والتكنولوجية، بينهم 19 مدرسة في الخدمة التعليمية، مقيد بهم 5 آلاف طالب وطالبة حاليا، إضافة لدخول مدرستين جدد للمتفوقين العام الدراسي المقبل 2023/2024 م .

مميزات مدارس المتفوقين

وأشار وزير التعليم، الي ان هذة المدارس تتميز انها تتعامل مع مشكلة حل المشكلات، وطرق الامتحانات مختلفة حيث ان الاختبارات تكون في طرق المفاهيم في المادة، وهذا بسبب انخفاض مجاميعهم مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلا عن قيام طلاب مدرسة المتفوقين بالمشروعات الكبري ، وهي مشروعات يكلف بها الطلاب تقابل التحديات الكبري بالدولة مثل التصحر، التلوث،ونقص المياه ، موضحا ان لدينا طلاب متفوقين اشتركوا في مسابقات دولية وعالمية وحازوا علي درجات عالية في هذا الإطار .

وتساءل وزير التعليم، هل يحق لخريجي الشهادة الاعدادية الالتحاق بمدارس المتفوفين للعلوم والتكنولوجية ؟ مجيبا، ان الوزارة كانت واضعة شرط أن يكون الطالب حاصلا علي 98% في المجموع ، اضافة لحصوله علي الدرجة النهائية في مادة من المواد اللعة الانجليزية او العلوم او الرياضيات ، لكن وجدنا ضرورة الاكتفاء بمجموعه فقط وهو حصول الطالب علي 98% او 95% ويكون حاصل علي الدرجة النهائية بمادة واحدة لان الطالب سيدخل علي تصفية اخري في المركز القومي للامتحانات ، حيث سيمتحن الطالب في التفكير والتفكير الابتكاري ، والاستعداد لدراسة المواد العلمية ، وبناء علي نتيجة الطلاب يتم توزيعهم علي المدارس .

واكد وزير التعليم ، ان طلاب مدارس STEM لهم تنسيق خاص بعيدا عن تنسيق طلاب الثانوية العامة ، لان وفقا لمجاميعهم يتم ترتيبهم وتنسيقهم في التعليم العالي .