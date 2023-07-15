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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال رضاء الطرفين | كولر يعلن مفاجأة عن عقده في الأهلي

كولر
كولر

أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، حوارًا مطولًا مع إذاعة “SRF”السويسرية، بعد قيادته الفريق للتتويج ببطولة الدوري المصري.

وقاد كولر النادي الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري، للمرة الثالثة والأربعين في تاريخ النادي، والأولى بعد موسمين من الغياب ذهب خلالهما اللقب للغريم التقليدي الزمالك.

وقال مارسيل كولر في حواره:" هل شعرنا بالضغط لكون الزمالك فاز باللقب آخر موسمين؟ لن أسميها كذلك أردت أنا وفريقي أن نكون ناجحين هنا. واتضح أنه موسم رائع فزنا فيه بكل شيء تقريبًا. بالطبع ، شعرنا أيضًا بضغط عشرات الملايين من جماهير الأهلي في البلاد. إنهم متطلبون للغاية ويطالبون دائمًا بالانتصارات. التعادل بالفعل غير مُرضٍ بعض الشيء. لكننا تكيفنا مع ذلك".

وعن الدوري المصري، قال:"الدوري ليس "بسيطا" كما قد يظن المرء. الدفاع أولوية لجميع الفرق. وعندما يلعبون ضدنا ، يحاول الخصوم في المقام الأول الحفاظ على نتيجة الصفر. هذا لا يجعل المهمة سهلة بالنسبة لنا. علينا أيضًا أن نحترس من الهجمات المضادة والكرات الثابتة. لقد تمكنا من القيام بذلك حتى الآن ونأمل أن نتمكن من البقاء على قيد الحياة في آخر 4 مباريات من الموسم دون خسارة".

وعما إذا كان قد تواصل مع مواطنه ريني فايلر مدرب الفريق السابق، قبل قبول المهمة، قال:"لا. لم أفعل هذا مسبقا. لا بد لي من جمع خبراتي الخاصة ، وتكوين رأيي الخاص في الموقع. أريد أن أقترب من مهمة جديدة بعقل متفتح. لأن كل شخص مختلف".

وعن مستقبله، قال:"لقد وقعت عقدًا لمدة عامين وأتوقع أن أبقى هنا لمدة عام آخر. كمدرب ، لم أخطط كثيرًا مسبقًا لأنني أعرف مدى السرعة التي يمكن أن تكون عليها أعمال التدريب. أحاول فقط أن أعطي كل شيء حيث أعمل. وإذا كان الطرفان راضيين فقد يكون هناك تمديد. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فعليك الجلوس معًا".

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